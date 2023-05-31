«Надо знать свое место»: Лавров ответил на обвинения посла США в адрес ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявление посла Соединенных Штатов в ЮАР Рубена Бригетти о том, что эта страна якобы поставляет РФ оружие. Он посоветовал ему и другим американским дипломатам знать свое место и не лезть в отношения других стран, сообщает РИА Новости.

«Если касаться темы поставок вооружений, то еще раз подчеркну, мы никогда не нарушаем международные нормы», — сказал Лавров. При этом он обвинил страны Запада в том, что они поставляют Украине всё больше дальнобойного и небезопасного оружия. Российский министр также сказал, что всем американским послам следовало бы поработать над своим «имиджем в глазах иностранной публики».

В мае посол США в ЮАР Рубен Бригетти обвинил это государство в поставках вооружений для российской армии, сославшись на прибытие российского корабля на базу местных ВМС. По данным представителя Штатов, туда погрузили оружие и боеприпасы для доставки в Россию. В администрации Президента ЮАР эти обвинения назвали полностью бездоказательными.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение, поедет ли российский лидер Владимир Путин на саммит БРИКС в ЮАР в августе, еще не принято, но этот формат сотрудничества очень важен для Москвы.