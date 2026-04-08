«Надо верить – это согревает»: бойцы СВО из Челнов рассказали о службе и поддержке

В Набережные Челны в служебную командировку прибыли военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. В это время волонтеры смогли лично передать им гуманитарную помощь, а также пообщаться с бойцами и узнать обстановку на передовой.

Активисты пожелали военнослужащим победы и возвращения домой живыми. Бойцы, в свою очередь, нашли время для общения и поделились личными историями.

Военнослужащий с позывным Дровосек, уроженец Мытищ, находится на передовой уже третий год. Решение отправиться «за ленточку» он принял добровольно. С собой он всегда носит икону, которую считает своим главным оберегом.

«Буквально месяц назад, когда отключили связь, ребята на передке остались без связи. Я около месяца пытался выйти на связь с близким товарищем, с которым мы в один день призывались. Думал, что он погиб. Когда он вышел на связь – я был счастлив», – рассказал он.

Еще один военнослужащий – с позывным Гоша из Пензы – находится в зоне СВО около двух лет. По его словам, решение отправиться на передовую он принял, когда узнал, что там находятся его сослуживцы. Он также является участником боевых действий на Кавказе.

С собой боец носит талисман – игрушку Чебурашку, подаренную дочерью.

«Дочь подарила: “На, папочка, пусть он тебя охраняет”. Надо верить – это согревает. Думаешь о том, кто тебе его подарил. Помогает», – отметил он.

Для прибывших бойцов волонтеры подготовили гуманитарный груз. В его состав вошли продукты питания, маскировочные сети, а также специализированное оборудование.

Как сообщил представитель организации «Полевая почта Герат» Ильнур Юскаев, на передовую направляются и технические средства.

«Отправляем стройматериалы, тросы для бронетехники. Из них делают так называемые “ежи”, которые защищают от кумулятивных снарядов. По словам ребят, даже после нескольких попаданий техника сохраняет возможность двигаться», – пояснил он.

К сбору помощи подключились различные волонтерские объединения. Участники группы «Шьем для наших» подготовили коробки с необходимыми вещами и продуктами, активисты «Герат сети» передали маскировочные сети, а представители инициативной группы «Кукмор. Своих не бросаем» – специальные устройства для беспилотников.

«Такие сбросы крепятся на коптер и управляются через телефон. Все это ребята делают сами, а мы доставляем в зону СВО», – рассказал волонтер Игорь.

Груз уже доставлен в зону проведения специальной военной операции. Волонтеры отмечают, что работа по сбору помощи продолжается – в настоящее время формируется следующая партия.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.