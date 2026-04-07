«Чтобы мои дети жили в спокойствии»: командиру взвода БПЛА из Челнов передали автомобиль

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, передали автомобиль «УАЗ», который будет использоваться для выполнения боевых задач на передовой. Транспортное средство подготовили местные волонтеры.

Автомобиль передали бойцу с позывным Лысый, который прибыл в родной город в служебную командировку вместе с двумя сослуживцами. Практически сразу после получения техники военнослужащие отправились обратно в зону боевых действий.

Как сообщил сам боец, контракт с Министерством обороны он подписал 3 августа 2023 года и с тех пор продолжает службу. В настоящее время он занимает должность командира взвода отделения беспилотных летательных аппаратов. По его словам, решение отправиться на передовую было связано с желанием защитить будущее своих детей.

«Я контракт подписал с 3 августа 2023 года, до сих пор нахожусь там. Уже третий год пошел. Чтобы мои дети такого не видели, что я сейчас вижу. Машину будем использовать для подвоза продуктов, боекомплекта и топлива на линию боевого соприкосновения», – отметил военнослужащий.

Супруга бойца Рита рассказала, что решение мужа стало для семьи неожиданным.

«Он сообщил уже после того, как подписал контракт. До последнего не верила, что он действительно уедет, – вспоминает она. – Только когда он сел в автобус, тогда поняла, что это правда».

Вместе с Лысым в Челны прибыли и его сослуживцы. Боец с позывным Ким из Альметьевска находится в зоне СВО около двух лет и отметил значительный вклад жителей Татарстана в поддержку армии.

«Мы уже не первый раз получаем помощь. Из республики регулярно отправляют технику, оборудование, в том числе беспилотники и наземные станции управления», – сказал он.

Военнослужащий с позывным Трактор из Нурлата добавил, что переданный автомобиль планируется использовать и для перевозки личного состава, и для подвоза воды.

«Очень приятно, на душе тепло становится, когда приходит такая гуманитарная помощь», – подчеркнул он.

Подготовкой автомобиля занимались челнинские волонтеры Ренат Юсупов и Ильсур Нургалиев. По словам Нургалиева, это часть более крупного проекта по обеспечению бойцов транспортом.

«Всего планируется три единицы техники. Один автомобиль уже готов, поэтому решили не ждать и отправить его сразу. В апреле планируем подготовить еще “Ниву” и мотоцикл – они сейчас в ремонте», – пояснил волонтер.

Кроме автомобиля жители города передали военнослужащим медикаменты, продукты питания, маскировочные сети и другие необходимые вещи. По словам волонтеров, работа по поддержке участников специальной военной операции будет продолжена.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.