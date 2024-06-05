«Надо прожить так, чтобы не было стыдно»: контрактник из Казани о том, почему ушел на СВО

«Как гражданин этой страны, оставаться в стороне я не мог»

«У меня было несколько причин для заключения контракта. Идея сделать это вызревала несколько месяцев – такие решения все-таки не принимаются спонтанно», – рассказал нам боец с позывным Бармалей.

Бармалей не служил в армии. На гражданке зарабатывал ремонтами квартир. Как он сам про себя говорит: «Ничего героического». Однако совсем недавно он решился на настоящий мужской поступок – по принципиальным соображениям принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ.

«Причин, по которым я это сделал, было несколько. Это и желание доказать что-то самому себе, и желание, чтобы мой сын мной гордился. Я поддерживаю цели проведения специальной военной операции и, как гражданин этой страны, оставаться в стороне не мог. Это был мой гражданский долг, мужской долг», – рассказал Бармалей.

Родные и близкие отреагировали на данное решение эмоционально, однако не восприняли его в штыки. Было заметно, что они переживают, особенно сейчас, когда мужчина находится дома, в отпуске после ранения. Он признается, что поддержка родных его сильно выручает.

«Мы узнали о его решении за день до отбытия. Помню, что он сообщил мне первому. Мы переживали, но быстро поняли, что это бессмысленно, ведь изменить его решение встать на защиту Родины мы не в силах. Поддерживали его как могли и всегда держали связь, пока это было возможно. Не передать радости, которую мы испытали, когда он вернулся», – рассказал сын бойца Михаил.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы слишком уставали, чтобы переживать»

Следующий этап – подготовка. В учебном лагере, вспоминает боец, было непросто. Мощные физические нагрузки, строгий распорядок дня. Их натаскивали на штурмовку, оказание первой медицинской помощи.

«Первые недели полторы, пока не привык к физическим нагрузкам, было очень тяжело. Так как в армии я не служил, многое мне было в новинку», – рассказал боец.

Обучение шло хорошо, бойцов муштровали, но в меру. По словам Бармалея, интересным был контингент: от таксиста до бизнесмена – все как один тренировались и готовились встать на защиту Родины.

Были и те, кто пришел именно за деньгами, но разницы между бойцами не ощущалось. Огромное количество открытых отзывчивых людей.

«Наиболее ярко мне запомнились ощущения от того, когда мы отрабатывали боевые действия уже с боевыми патронами», – рассказал Бармалей.

Обучение закончилось, началась боевая реальность. Сначала Бармалея отправили в мотострелковую роту, но почти сразу же перераспределили в штурмовую.

«В учебке стресса не было. Мы приходили с мероприятий и просто падали спать – не было ни сил, ни желания переживать. Здесь же было сложнее, я просто отсыпался в ожидании», – рассказал Бармалей.

«Я никогда не забуду свой первый бой»

Их отправили на Авдеевское направление. Что интересно, позднее, в госпитале, он встретился с участником знаменитой операции «Труба», перевернувшей в нашу пользу обстановку на Авдеевском направлении.

«Я никогда не забуду свой первый бой. Такое тяжело забыть. Вначале казалось, что в этом аду просто невозможно выжить. По нам работала артиллерия, минометы, огромное количество дронов в небе, невозможно понять, где наши, а где чужие», – вспоминает боец.

Но он выжил и вместе с отрядом выполнил боевую задачу. По словам Бармалея, после такой шоковой терапии человек начинает по-другому относиться к жизни. Начинаешь ценить жизнь во всех ее проявлениях.

«Не скажу, что у меня сильно поменялись взгляды на жизнь. Конечно, после такого начинаешь ее больше ценить. Радуешься даже тому, что ходишь своими ногами», – рассказал боец.

Удивительно, на что способен простой человек, как, например, Бармалей. Он не суперсолдат из фильмов, он такой же, как мы. Его пример – свидетельство того, что в каждом из нас живет героизм и у каждого из нас достаточно сил для помощи Родине.

Сам Бармалей не считает, что успел совершить какой-то подвиг, не считает себя героем. Он говорит: «Для меня герои – это участники эвакуационных групп, ребята, вывозящие раненых с поля боя. Когда у тебя на руках раненый, ты не имеешь возможности уклониться, спрятаться».

«У нас замечательная страна, замечательные люди, всегда готовые помочь»

О своем решении заключить контракт боец с позывным Бармалей не жалеет. После лечения и отпуска он планирует вернуться к тренировкам и потом снова на передовую. В настоящее время он получил положенные ему за ранение выплаты, часть из них продолжает получать.

«Буду дальше воевать. Хочу постараться приблизить конец киевского режима. Да, страшно, хочется жить, но зная, сколько мирных жителей гибнет из-за тактики ведения войны Украиной, мы понимаем – нужно закончить это быстрее», – поделился боец.

По словам Бармалея, больше всего его впечатлило там огромное количество чистых искренних людей.

«У людей за ленточкой другие жизненные ценности. Несмотря на все трудности, люди вокруг всегда готовы помочь. У нас замечательная страна, замечательные люди, в любой момент готовые прийти на помощь», – поделился Бармалей.

Он рассказал, что очень важна на передовой помощь тыла, очень бойцы ее ценят. Выступления в госпиталях, подарки, гуманитарная помощь, по словам Бармалея, поднимают боевой дух бойцов.

«Живем мы все один раз, и надо прожить так, чтобы не было стыдно. Для меня одно из достижений мужчины – воспитание детей. А воспитывая их, ты должен быть для них моральным примером», – поделился Бармалей.

Фотографии из личного архива бойца