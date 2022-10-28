«Надо отдавать долг Родине»: 51-летний елабужанин стал добровольцем с третьей попытки

Сегодня в Казань для прохождения обучения и дальнейшего выполнения задач спецоперации отправились три жителя Елабужского района. В числе мобилизованных — 51-летний доброволец Алексей Моряшов. Об этом пишет газета «Новая Кама».

Мужчина в армии не служил, но желание отправиться на защиту Родины у елабужанина настолько сильное, что он сам приходил в военкомат три раза. И только после третьего визита его призвали.

«Если я должен, я это сделаю. Иду с высоко поднятой головой, надо отдавать долг Родине. Настроение бодрое, настроен только на победу», — говорит мужчина.

В их семье за эту осень эти проводы третьи, накануне был мобилизован сын, а 30 сентября — брат жены.

«Отец один остается», — шутя говорит Алексей о свекре. Супруга Алексея Евгения наказывает беречь себя.

«Божьей помощи им, крепости духа, чтобы они были уравновешенными, мудрыми, принимая решения, берегли себя. Господь с нами, все будет хорошо, ждем их живыми и здоровыми», — присоединяется мама Алексея.

Проводили на службу родные и друзья мобилизованного Ильназа Галимзянова. Повестку мужчина получил в преддверии своего дня рождения — в воскресенье он отпразднует 30-летие. «Настрой, конечно, боевой. Повестку получил за сутки, сегодня — здесь», — поделился с журналистами Ильназ.

Напутствовал мужчин замглавы района Олег Колпаков. Он отметил, что в это непростое время настал момент, когда нужно отдать Отчизне долг. Он наказал помогать гражданским и заботиться о своих боевых товарищах.

Напомним, накануне елабужане проводили на сборный пункт в Казань 81 мобилизованного жителя.