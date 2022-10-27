Елабужане проводили на сборный пункт в Казань 81 мобилизованного жителя

Сегодня в Елабуге состоялась торжественная отправка мобилизованных граждан. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, 83 резервиста пополнили ряды военнослужащих, которые пройдут переподготовку в Казани, а затем станут участниками военной спецоперации.

Проводить мужчин на площадь Ленина пришли руководители района, священнослужители — имам-мухтасиб Елабужского района Халим хазрат Шамсутдинов и благочинный Елабужского церковного округа Сергий Лепихин, а также семьи, родные близкие.

Каждый боец снабжен сухпайком и обмундированием, как и предыдущие резервисты, которые проходили переподготовку в «Казань Экспо» и в Казанском танковом училище. Сегодняшние мобилизованные пройдут военную подготовку здесь же.

«Ребята, сегодня вас провожают не только родные, но и весь город. Мы надеемся, что вы выполните свой долг и живыми-здоровыми вернетесь домой. Огромное спасибо вам за мужество. И успехов в военной службе. Мы ждем вас с Победой», — произнес глава района Рустем Нуриев.

В целом на поддержку семей из местного бюджета выделяется более 9 млн рублей (питание в школах, проезд в общественном транспорте, путевки в санатории, абонементы в спортивные объекты). Помощь мобилизованным на сегодняшний день была оказана на сумму более 4 млн рублей.

Многие предприятия оказали помощь мобилизованным сотрудникам в виде единовременных выплат, одежды и снаряжения. Общая сумма, направленная на эти цели, составила более 8 млн рублей.

Под аплодисменты и звуки оркестра в Казань выехали два автобуса с мобилизованными.

Напомним, военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября проводится частичная мобилизация – призвать для службы в зоне СВО планируется 300 тыс. резервистов.