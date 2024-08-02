«Надо изучить опыт школ»: эксперты оценили рост числа стобалльников по ЕГЭ в РТ

Следует изучить опыт школ и районов с лучшими результатами по ЕГЭ, чтобы перенести их практики на другие территории Татарстана. Таким мнением на базе «Экспертного клуба» поделился депутат Казанской городской думы Марсель Шарапов.

Напомним, в Татарстане в этом году экзамены сдавали более 15 тыс. выпускников. Среднереспубликанский балл оказался выше, чем в целом по стране. Значительно в этом году увеличилось число стобалльников — 342 человека сдали хотя бы один экзамен на высшую оценку.

«Увеличение числа стобалльников — это позитивный знак, который говорит о том, что у талантливых учеников есть возможность продемонстрировать свои знания на высшем уровне. Это также может вдохновить других выпускников стремиться к высоким достижениям. Отметив успехи отдельных муниципалитетов, министр образования подчеркивает важность регионального подхода к образованию. Возможно, стоит изучить опыт успешных школ и районов, чтобы перенести лучшие практики на другие территории республики», — сказал Шарапов.

Он подчеркнул, что результаты ЕГЭ в Татарстане демонстрируют многообещающую динамику, но также требуют внимания к определенным проблемным областям: снижение среднего балла по русскому языку, которое наблюдается уже третий год подряд, не может не тревожить и это может быть связано с различными факторами, включая изменения в экзаменационных заданиях, методах преподавания или даже общую динамику успеваемости учащихся.

Поддерживает мнение депутатата и другой эксперт Алексей Лопатин — необходимо для закрепления успеха со стобалльниками «по горячим следам» очень подробно декомпозировать ситуацию и определить причины.

«Ведь, если точно знать слагаемые, то, следовательно, можно обеспечить и повторяемость. В этом году на рост числа высокобалльников также оказало влияние переформатирование условий оценки по математике и физике. Не думаю, что этот факт внес существенные коррективы, но все же изменения были и их тоже необходимо учитывать», — отметил эксперт.

Он также выявил другую проблему: работа с талантливой молодежью по дальнейшей профессиональной ориентации, а именно выбор университета.

«К сожалению, уже стало традицией отъезд на обучение в московские и питерские вузы значительной доли стобалльников. По моему мнению, в этой части республиканским университетам совместно с ведущими предприятиями-партнерами еще есть над чем поработать. Очевидно, что современная молодежь ищет в столичных регионах не только качественное образование, но и новые возможности для своего профессионального развития и роста», — рассуждает Лопатин и отмечает важность совместной работы высшей школы и реального сектора экономики.

Председатель исполкома Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов РТ, кандидат технических наук Юлия Кареева также высказалась на этот счет.

«Важно, чтобы успешные выпускники становились абитуриентами татарстанских вузов, зная заранее их преимущества. Мотивацией для абитуриентов может быть полноценное понимание о мерах поддержки талантливых студентов, начинающих исследователей со стороны вузов, общественных организаций, благотворителей, региональных и федеральных властей. Думаю, здесь поле и для нашей работы, активистов Движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан. Деятельность по популяризации науки среди школьников и выпускников осуществляется уже сейчас и будет масштабирована», — уверена Кареева.

Проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев коснулся кадрового вопроса: идет смена поколений учителей и имеет место серьезная нехватка педагогов.

«Республика много делает для решения кадровых проблем отрасли: в 2023–2024 учебном году на 44% увеличено количество психолого-педагогических классов по сравнению с предыдущим. Осуществляется стимулирование молодых преподавателей. Принимаются меры по повышению престижа профессии педагога. Мы радуемся реальным и заслуженным достижениям, искренне благодарим всех к ним причастных, но при этом не имеем права плыть по течению и успокоиться на достигнутом. Общее образование постоянно должно быть в фокусе неослабевающего внимания органов власти, родителей и гражданского общества», — считает Бикеев.

Член Общественной палаты РТ доктор педагогических наук Ольга Павлова подчеркнула, что России сегодня необходимы молодые, ориентированные на творческую работу кадры, поскольку формируется новая экономика — экономика знаний, экономика будущего.

«Конкуренция в мире высокая — в экономике, технологиях, науке. Чтобы отстоять свое место, Россия должна делать ставку на достижения науки и технологий, на повышение производительности труда, на эффективные управленческие решения. И для этого необходимы талантливые, квалифицированные специалисты. В Республике Татарстан существует прекрасная традиция — ежегодно Раис республики Рустам Минниханов встречается с выпускниками школ, набравшими 100 баллов на ЕГЭ, а также с победителями всероссийских и международных олимпиад. Это не просто торжественное мероприятие, это инвестиция в будущее», — сказала Павлова, отметив, что важно, чтобы ребята не теряли связь с родным регионом.