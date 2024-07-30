В Татарстане наградят стобалльников ЕГЭ денежными премиями

Ильсур Хадиуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство образования и науки Татарстана в этом году материально поощрит выпускников, сдавших ЕГЭ на сто баллов. Причем размер вознаграждения зависит от количества предметов, сданных на максимальный результат. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава ведомства Ильсур Хадиуллин.

«Выпускников текущего года, получивших максимальный результат на ЕГЭ, ждет материальное поощрение от Министерства образования и науки РТ: им будет перечислено единовременное персональное денежное вознаграждение с учетом набранного результата: 15, 25, 35 тыс. рублей соответственно», - заявил он.

Всего в Татарстане 342 человека сдали хотя бы один предмет на сто баллов, среди них две выпускницы набрали максимальный результат сразу по трем дисциплинам.

По словам Хадиуллина, большинство стобалльников из Татарстана выбрали для поступления вузы внутри республики, на втором месте по популярности Москва, на третьем – Санкт-Петербург. Среди выбранных направлений, как и в прошлом году, лидируют филология и информационные технологии.