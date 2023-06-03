«Надо глаза открыть людям»: Минниханов отчитал районы за затягивание с капремонтом

В 75 многоквартирных домах, которые вошли в программу капитального ремонта на этот год, до сих пор не начались работы, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ. Раис республики Рустам Минниханов поручил взять эту работу на контроль, подчеркнув, что капремонт нужно выполнять в строительный сезон.

«Сейчас летний сезон, потом зайдете в осень [с невыполненным ремонтом], уйдете – очень будет неприятно. Протокольно зафиксируйте это, пожалуйста, чтобы немножко глаза открыть этим людям. И возьмите на контроль», – сказал Минниханов.

Он добавил, что если не выполнить капремонт во время строительного сезона, то придется «мучить людей» осенью.

Напомним, по словам Айзатуллина на сегодняшний день в Татарстане одновременно ведется ремонт 662 многоквартирных домов.