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Минстрой РТ: В Татарстане одновременно ведется капремонт 662 многоквартирных домов
На 662 многоквартирных домах Татарстана в данный момент ведутся работы по капитальному ремонту, в том числе в 84 из них проводится замена 215 лифтов. Об этом глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин сообщил на совещании в Кабмине РТ, которое провел Раис республики Рустам Минниханов.
На 190 домах, по словам Айзатуллина, объем выполненных работ превысил 70%.
«Полностью завершены работы на 55 объектах, из них на текущей неделе – 34 объекта в 11 муниципалитетах», – добавил он.
Этап торгов на сегодня прошли уже 730 объектов, в результате извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) размещено на четыре дома. Общее выполнение СМР составляет 51%, в том числе выполнение сезонных видов работ – 53%, сообщает пресс-служба Раиса РТ со ссылкой на доклад министра.
Напомним, в Татарстане за 15 лет по программе капремонта обновили 11 тыс. 685 домов общей площадью 52 млн квадратных метров. Жилищные условия улучшились у 2 млн человек, а объем финансирования программы за 15 лет превысил 83 млрд рублей.
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