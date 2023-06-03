Минстрой РТ: В Татарстане одновременно ведется капремонт 662 многоквартирных домов

На 662 многоквартирных домах Татарстана в данный момент ведутся работы по капитальному ремонту, в том числе в 84 из них проводится замена 215 лифтов. Об этом глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин сообщил на совещании в Кабмине РТ, которое провел Раис республики Рустам Минниханов.

На 190 домах, по словам Айзатуллина, объем выполненных работ превысил 70%.

«Полностью завершены работы на 55 объектах, из них на текущей неделе – 34 объекта в 11 муниципалитетах», – добавил он.

Этап торгов на сегодня прошли уже 730 объектов, в результате извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) размещено на четыре дома. Общее выполнение СМР составляет 51%, в том числе выполнение сезонных видов работ – 53%, сообщает пресс-служба Раиса РТ со ссылкой на доклад министра.

Напомним, в Татарстане за 15 лет по программе капремонта обновили 11 тыс. 685 домов общей площадью 52 млн квадратных метров. Жилищные условия улучшились у 2 млн человек, а объем финансирования программы за 15 лет превысил 83 млрд рублей.