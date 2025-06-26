«Надо довести дело до конца»: боец с позывным Броня рассказал о службе на СВО

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), продолжают защищать Родину, подписывая контракты с Министерством обороны России и отправляясь на передовую. Один из таких героев – боец с позывным Броня из Набережных Челнов.

Некоторое время назад вместе с семьей мужчина отправился в Москву на конференцию и попал в ДТП. В автомобиль на светофоре сзади врезалась фура – ее водитель уснул за рулем. У жены бойца диагностировали легкое сотрясение мозга и сломанное ребро. Младший сын не пострадал, а у старшего была повреждена рука. Сам же Броня получил серьезные травмы: были сломаны два шейных позвонка, ребра, рука и нога – его зажало в салоне.

После долгого лечения и восстановления мужчина решил подписать контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции.

«В сентябре месяце пошел в военкомат, чтобы изменить свою жизнь. Подписал контракт и ушел служить. Так и попал на СВО. Я – водитель багги: вожу боеприпасы ребятам на передовую к танкам, потому что они у нас работают на закрытых огневых позициях. Каждый день мы делаем по два выезда – утром и вечером», – рассказал Броня.

В августе прошлого года боец получил ранение – осколок миномета повредил позвоночник. После операции в Донецке он восстановился и вернулся в строй. По его словам, желания комиссоваться из-за травмы у него не было.

«Надо довести дело до конца, а потом уже с чистой совестью и Победой вернуться домой», – отметил боец.

Несколькими месяцами ранее – в апреле 2024 года – под минометным обстрелом он перевозил боеприпасы на «Урале». Несмотря на то, что у машины были полностью повреждены три колеса с одной стороны, он сумел сохранить груз и вывез всех людей в безопасное место. Этот поступок не остался незамеченным – бойцу вручили медаль «За храбрость». Неоднократно приходилось ему вывозить мирных жителей из фронтовых городов.

«Сейчас уже не осталось практически украинцев, как говорят. В основном воюют наемники: американцы, французы. Бывало, что мы вывозили мирных в безопасную зону. Они рассказывали, что там – нелюди. Они пришли, хозяев – бабушку с дедушкой – посадили в погреб, весь дом размародерили, а потом прикрывались ими, как живым щитом. Наши ребята не могли подойти даже, поработать по дому. У них слезы на глазах были, когда мы их забирали», – вспоминает Броня.

Боец также рассказал, что города новых регионов России постепенно начинают преображаться. По его словам, еще в ноябре прошлого года в Авдеевку завезли спецтехнику, начали убирать мусор и восстанавливать разрушенные дома. Донецк, по его наблюдениям, пострадал не так сильно: несмотря на удары, основные повреждения получили заводы и промзоны. В городе продолжается мирная жизнь – ходят трамваи, троллейбусы, работают магазины, ездят машины. Благодаря отодвинутой линии фронта стало заметно спокойнее.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой