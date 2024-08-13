«Надо дать жару»: боец из Нижнекамска призвал отомстить врагу на полях СВО

Боец с позывным Борода из Нижнекамска ушел добровольцем на СВО год назад. В боях за Родину мужчина получил два ранения: первое – осколок в легкое, а в последнем из них бойцу сломало руку в области локтя и пробило ногу миной. Сейчас он ждет операцию и проводит время дома с родными.

«Сначала не пускали, конечно, супруга плакала, мама плакала, никто не хотел, чтобы я туда шёл. Мы с супругой только расписались в начале июля и 22 числа я ушёл, у нее истерика большая была, ну ничего, выдержала, ждет», - рассказал Борода о своем решении.

После операции и дальнейшего восстановления мужчина снова поедет на фронт. Там его ждут боевые друзья, которые за это время стали для него настоящей семьей и ждут его возвращения.

«Ради страны, за Родину, за матерей, за супруг, за детей, за всех нужно туда пойти и быстро все закончить <…> надо всем идти, защищать свою Родину, все-таки уже и здесь у нас дроны летают, и в Россию пробираются. Нужно собраться всеми силами и дать жару», - считает боец.

Он также отметил, что большую роль в приближении победы играет тыл. Без поддержки и гуманитарной помощи, которая отправляется на фронт в огромных количествах, военным было бы непросто справиться самим.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также люди могут обращаться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал и подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой

фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой