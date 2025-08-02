«Надо быть полезным»: история медика из Нижнекамска – финалиста «Батырлар»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Спасал жизни в зоне СВО, а теперь продолжает помогать на гражданке. Заместитель главного врача по медицинской части Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Руслан Гараев – финалист республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана».

На счету хирурга – четыре командировки в зону специальной военной операции и сотни спасенных жизней. Первая поездка была волонтерской – Руслан отправился на фронт по зову сердца, исключительно по собственному желанию.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Когда все это происходит, нельзя оставаться в стороне. Тем более имея такую специальность. Врач – это не просто профессия, это образ жизни. Особенно у хирургов. Потому что ты оказываешь помощь – это чьи-то дети. А для раненого ты становишься самым близким человеком, который спасает и лечит. И, наверное, молитвы их матерей тоже рядом в этот момент», – говорит Гараев.

Он помнит свою первую операцию под огнем. Помнит, как работали в полевых условиях под обстрелами, не отходя от раненых ни на шаг.

«В такие моменты никто не отступал. Мы продолжали делать свое дело. Только с полной отдачей можно бороться за жизнь каждого пациента», – вспоминает врач.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Руслан Гараев убежден: равнодушие в медицине недопустимо. «Если ты перестал переживать возле кровати пациента, значит, все – надо уходить из профессии. Бывает, устаешь психологически, но все равно надо находить в себе силы. Лечить можно только с душой. Только тогда возможен результат».

После последней командировки он решил подать заявку на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана». Проект, реализуемый по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, является аналогом федеральной программы «Время героев» и направлен на поддержку тех, кто проявил себя в служении Родине.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В работе на любой должности главное – быть полезным. И, как меня учили, нужно быть лучшим в своем деле. Имея опыт, обязательно нужно делиться им, помогать другим», – уверен Руслан Гараев.

Сейчас у него тоже хватает забот. Помимо своих медицинских обязанностей, он помогает собирать гуманитарную помощь, проводит лекции по тактической медицине для бойцов, консультирует волонтеров. А если будет нужно – снова готов отправиться на фронт.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и является аналогом федеральной программы «Время героев», созданной по поручению Президента России Владимира Путина. Цель проекта – поддержка ветеранов и участников СВО, а также создание условий для их дальнейшей профессиональной и общественной самореализации.

Подробнее читайте в статье: Раис Татарстана об итогах «Батырлар»: «Республика получит команду сильных духом лидеров».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой