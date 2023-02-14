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«Надежный, как инспектор Минэкологии РТ»: министерство поделилось открытками к 14 февраля
«Ты такой надежный, как инспектор Минэкологии РТ», «Я люблю тебя, как татарстанцы любят „Эковесну“» и еще несколько открыток-поздравлений подготовили для татарстанцев в Министерстве экологии и природных ресурсов республики. «Экологичные» поздравления к Дню всех влюбленных появились в телеграм-канале ведомства.
«А что такое любовь для вас? Мы подготовили на эту тему несколько вариантов», — говорится в сообщении.
Напомним, что подобными открытками-поздравлениями поделились сегодня в Набережных Челнах, для которых «каждый день, как праздник на майдане» и «КАМАЗ и город — одна судьба».
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