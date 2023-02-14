«Люблю тебя так же, как Магдеев любит Челны»: в Автограде создали открытки к 14 февраля

В Набережных Челнах горожан порадовали яркими открытками ко Дню влюбленных, они с раннего утра появились в пабликах и социальных сетях. Идея создания креативных карточек принадлежит отделу по работе со СМИ мэрии Автограда, рассказала «Татар-информу» его руководитель Римма Мухаметзянова.

Открытки выполнены в нежно-розовом цвете, на них изображены достопримечательности города, символ градообразующего предприятия — грузовик «КАМАЗ» и мэр Наиль Магдеев.

Послания на открытках гласят: «КАМАЗ и город — одна судьба. Так же как ты и я», «Люблю тебя так же, как Наиль Магдеев любит Челны», «С тобой не страшны виражи», «Пошли вместе на каток площади Азатлык», «Рядом с тобой каждый день как праздник на майдане». Есть и надписи на татарском языке: «Мин яратам сине. Чаллыны яраткам кебек яратам».

Идея карточек возникла не впервые. В прошлом году челнинцев радовали открытки с посланиями: «Я + ты = Челны».