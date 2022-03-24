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Спорт
24 марта 2022  10:39
Дамир Садриев

«Надежда есть, она умирает последней»: Карпин заявил, что надеется на отмену санкций ФИФА

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал исключение российской команды от участия в турнирах под эгидой ФИФА.

По словам наставника национальной команды, он не теряет надежды на участие сборной России в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

«Надежда есть, она умирает последней. Этот сбор еще один момент, чтобы нам собираться, а вдруг. Мы занимаемся проработкой тактики. Сегодня была первая нормальная тренировка по времени за все время. Занятия проводили с настроем на поляков. Поляков будет интересно посмотреть», – цитирует Карпина ТАСС

Напомним, ранее стало известно, что Россия намерена подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. 

#футбол #сборная России по футболу #валерий карпин
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