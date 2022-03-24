«Надежда есть, она умирает последней»: Карпин заявил, что надеется на отмену санкций ФИФА

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал исключение российской команды от участия в турнирах под эгидой ФИФА.

По словам наставника национальной команды, он не теряет надежды на участие сборной России в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

«Надежда есть, она умирает последней. Этот сбор еще один момент, чтобы нам собираться, а вдруг. Мы занимаемся проработкой тактики. Сегодня была первая нормальная тренировка по времени за все время. Занятия проводили с настроем на поляков. Поляков будет интересно посмотреть», – цитирует Карпина ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Россия намерена подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.