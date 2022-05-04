«Надеюсь завоевать Кубок Гагарина»: Хафизуллин отреагировал на переход в «Ак Барс»

Защитник Динар Хафизуллин прокомментировал свой переход в казанский «Ак Барс». 33-летний хоккеист заключил контракт с «барсами» на один сезон.

«Рад вернуться в родной город и клуб. Всегда приезжал в Казань в межсезонье, старался бывать здесь как можно чаще, поэтому эмоции от возвращения в "Ак Барс" самые положительные. Это мой дом, здесь живут мои родители, здесь родились мои дети. Перед "Ак Барсом" всегда стоят высокие цели, команда борется за лидирующие позиции. Надеюсь, мы сможем выполнить поставленные задачи, завоевать Кубок Гагарина и порадовать весь Татарстан», — цитирует Хафизуллина пресс-служба «Ак Барса».

33-летний воспитанник казанского хоккея прошлый сезон провел в уфимском «Салавате Юлаеве». На его счету 12 (3+9) очков в 45-ти матчах за башкирский клуб.

Всего в КХЛ защитник сыграл 629 матчей, набрав 165 (39+126) очков при показателе полезности «+66».

Напомним, что Хафизуллин становился обладателем Кубка Гагарина в составе питерского СКА.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале о целях «Ак Барса» на трансферном рынке отдельно разбирала возможное возвращение Хафизуллина в Казань.