«Надевая костюм, отличный от вчерашнего, вы даете понять, что ночевали дома»

Если вы надумали заказать костюм, начните с поиска портного. Он снимет с вас мерки, закажет ткань или сопроводит вас в магазин для подбора материалов

Минимальная цена «магазинного» костюма одинакова в Западной Европе и в Казани

Цены на костюмы в Европе и в Москве, конечно, разнятся. Хорошее изделие в странах Западной и Центральной Европы стоит от 1,5 тысячи евро, а премиальное — от 2,5 тысячи евро. Верхняя планка приемлемой стоимости делового костюма — 6 тысяч евро, или около 600 тысяч рублей по сегодняшнему курсу Центробанка РФ.

В Москве ценник на премиум- и лакшери-бренды выше. Он начинается от 300 тысяч рублей и заканчивается на отметке 1 миллион 300 тысяч, если это костюмы из новых коллекций.

В Казани мультибрендовый бутик на улице Баумана предлагает самый дешевый костюм от бренда за 150 тысяч рублей. Цена на костюмы премиального качества, конечно, сразу выше на 100 тысяч рублей.

В России все еще встречаются люди, которые носят один костюм на протяжении 10 лет

Индпошив в Европе дорог, а в России дешев

Мы уже выяснили, что современный мужской деловой костюм родился в Англии и что именно британцы задают тренды в этом сегменте одежды. На улице Сэвил-Роу, где сосредоточены самые дорогие ателье Лондона, средний чек на премиальный класс начинается от 25 тысяч долларов за костюм. То есть это уже не про одежду, а про статус, как хорошая машина или дорогие часы. На той же улице есть ателье и супертяжелого люкса – с костюмами, прошитыми золотыми нитями, с бриллиантовым напылением, с пуговицами, инкрустированными бриллиантами. Такие стоят уже от 50 до 100 тысяч евро.

В Европе вообще крайне ценится ручной труд, работа портных считается искусством и очень хорошо оплачивается. Что определяет их принадлежность к классу выше среднего. Итальянский друг моей знакомой портной считает ее богатой, поскольку она занята в индивидуальном пошиве, который там далеко не все могут себе позволить. Для нас это звучит смешно, потому что – понятное желание – все хотят получить хорошее качество по минимальной цене. И пошив в ателье в России обходится порой в три раза дешевле, чем покупка готового костюма в бутике.

В Европе крайне ценится ручной труд, работа портных считается искусством и очень хорошо оплачивается

Как правильно заказать костюм

Если вы надумали заказать костюм, начните с поиска портного. Он снимет с вас мерки (от 20 до 30 в зависимости от сложности фигуры), самостоятельно закажет ткань или сопроводит вас в магазин для подбора материалов.

На что нужно обратить внимание при выборе ткани? В основном все определяется тактильно. Хорошие ткани на ощупь вязкие либо шелковистые. Для пиджаков неформального плана лучше брать мягкую и струящуюся ткань. Собственно, когда вы потрогаете несколько видов шерсти, именно тактильные ощущения подскажут, какую ткань вы хотите.

Есть и объективные параметры. Например, если у вас нет возможности иметь восемь комплектов в гардеробе (к этой цифре еще вернемся) и вы хотите, чтобы костюм прослужил долго, плотность его ткани должна составлять не менее 280 граммов на квадратный метр, что соответствует крутке нити Super 100–130’s. Эта плотность дает возможность создавать костюмы с безупречными линиями и посадкой. Такие ткани очень податливы в работе. Вообще я бы сравнил нашу работу с гончарным ремеслом: когда гончар выбирает глину для определенного изделия, он ведь тоже пробует ее на ощупь – податлива ли, не имеет ли инородных вкраплений, не трескается ли и т.д.

Хорошие ткани на ощупь вязкие либо шелковистые

Оцените также, дорого ли смотрится выбранная вами ткань. Далее, чтобы понять, насколько она вам к лицу, приложите ее к себе напротив зеркала.

Определившись с тканью, подбирайте подкладку — она должна быть шелковая или вискозная, такие меньше электризуются и дают ощущение комфорта в процессе носки. И уже после этого приступайте к подбору пуговиц.

Приходя на работу в костюме, отличном от вчерашнего, вы даете понять, что ночевали дома

Стандарт количества костюмов в гардеробе офисного руководителя или делового человека – не менее восьми штук. Для руководителя уровня директора завода он выше, здесь разброс от 12 до 30 комплектов. Почему так много? В Европе принято считать, что если вы приходите на работу в костюме, отличном от вчерашнего, это говорит о том, что вы ночевали дома. Для европейца это тоже один из показателей статуса. А вот в России все еще встречаются люди, которые носят один костюм на протяжении 10 лет.

Стандарт количества костюмов в гардеробе офисного руководителя или делового человека – не менее восьми штук

Правда, у молодежи уже совершенно другие подходы к деловому стилю. Молодые люди хотят быть раскрепощенными, свободными, поэтому у них в ходу кэжуал, смарт-кэжуал. Понятно, что у людей, которые заняты в IT или в креативных профессиях, нет строгого дресс-кода и они одеваются более свободно.

В то же время не раз экспериментально было доказано, что от одежды, как ни странно, зависят четкость и цельность мышления. Люди, надевающие костюм, не отвлекаются на мелочи и мыслят логичными и четкими задачами. Даже покупки в магазине у человека, одетого в костюм, менее спонтанны, чем у человека в свободной одежде.