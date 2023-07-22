«Хороший костюм – как броня», – сказал Конор Макрегор. Я с этим согласен»

Альберт Корноухов: «Покрой классической мужской одежды следует традиции, но испытывает влияние со стороны тех, кто диктует моду»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему костюм не меняется

Покрой классической мужской одежды, с одной стороны, следует традиции, а с другой, испытывает влияние со стороны тех, кто диктует моду, – в случае делового костюма это власть имущие. Например, манера не застегивать нижнюю пуговицу пиджака пошла от принца Уэльского Альберта Эдуарда, будущего короля Великобритании Эдуарда VII, который любил верховую езду, но был немного тучен и, находясь в седле, для удобства расстегивал нижнюю пуговицу на жилете и сюртуке для верховой езды. А сам пиджак современного делового костюма произошел, соответственно, от английского жокейского сюртука, впоследствии жакета, имевшего застежку на три пуговицы. Из Британии же пришел смокинг – мужской костюм с закругленными по борту полами и атласными лацканами.

Так что можно считать, что последние полтора столетия именно эта страна диктует моду в классической мужской одежде. И именно с английским отношением к традиции связана консервативность и строгость классического костюма. Из него нельзя убрать, например, V-образный силуэт, который считывается как признак мужественности, а значит, пиджак всегда должен иметь усиленную плечевую линию.

«Хорошо скроенный костюм из высококачественной ткани – это как броня» Фото: предоставлено Альбертом Корноуховым

За все это время менялись, по большому счету, только длина пиджака и его силуэтная форма, стремившаяся к заужению. Хотя, например, в середине XIX века сюртуки и фраки тоже были «ближе к телу», тогда они кроились практически в талию, опять же для подчеркивания фигуры. Потом пиджаки стали более свободными. А в первой половине XX века они совсем просторные, особенно если вспомнить моду 1930-х годов в Америке во времена сухого закона. Может быть, это было связано с тем, что гангстерам нужно было прятать оружие, а может, с тем, что климат в США теплее, чем в Англии.

Пиджаки и сейчас могут быть разной длины, но у классического здесь тоже жесткое правило, практически формула: рост заказчика умножается на семь восьмых и делится на два. У брюк тоже есть правило – чем они уже, тем короче. Самыми широкими были брюки, опять же, 1930-40-х годов. Ну и клеш у модников 1970-х (ширина расклешенной части доходила до полуметра) и прямые брюки у татарстанских группировщиков конца 1980-х – начала 1990-х (по 40 и более сантиметров). Современные брюки классического костюма имеют крой прямого силуэта.

Удлиненным был только праздничный вариант, потом пошли заказы короче, в длину обычного пиджака, то есть на уровне середины ладони опущенной руки Фото: предоставлено Альбертом Корноуховым

Деловой костюм по-татарстански

Откуда взялся френч, который так полюбился чиновникам Татарстана? Никто не знает, но мне кажется, что это была идея Минтимера Шаймиева. В конце июля 2018 года меня пригласили в Казань обшить Минтимера Шариповича и четырех министров Правительства Татарстана. Была поставлена задача сделать костюмы, приближенные к национальному кафтану. Такой удлиненный френч чуть выше колена, украшенный неброским национальным орнаментом и с воротником-стойкой. Закончить нужно было к 30 августа, чтобы в День республики заказчики появились на празднике в едином стиле. Чтобы успеть, я тогда ездил в Казань как на работу.

Мне объяснили, что Минтимеру Шариповичу понравилось, как выглядели члены делегации из Казахстана, приехавшие в Казань, – они как раз были одеты в едином стиле. И вполне возможно, что ему хотелось, чтобы у тех, кто представляет республику, тоже был какой-то узнаваемый стиль.

Удлиненным был только праздничный вариант, потом пошли заказы короче, в длину обычного пиджака, то есть на уровне середины ладони опущенной руки. Хотя если мы посмотрим старые фотографии минувшего столетия, мы увидим, что просвещенные молодые татары начала XX века носили френчи до колена или чуть выше, с запахом справа налево и с косой потайной застежкой наверху (только верхняя пуговица иногда пускалась наружу). Пуговицы заканчивались в области ключицы. Возможно, этот костюм – производная от кафтана или халата. Потому что если копнуть историю еще глубже, то татарское население не носило камзолы, френчи, сюртуки, в основном это были чекмень или халат.

Что касается трудоемкости пошива и, соответственно стоимости, то «татарский» деловой костюм ничем не отличается от классики. По тканям и расцветкам разницы тоже нет.

«Сейчас мужской деловой стиль включает в себя как минимум пять видов костюмов на разные случаи жизни» Фото: предоставлено Альбертом Корноуховым

Пять видов костюмов на все случаи жизни

Иногда портным, шьющим именно деловые костюмы, предрекают упадок. Якобы из-за того, что мужская одежда становится все более демократичной и мы видим в ней все больше элементов кэжуала.

Но, конечно же, деловой костюм никогда не отомрет.

Другое дело, что он переживает некую диверсификацию. Сейчас мужской деловой стиль включает в себя как минимум пять видов костюмов на разные случаи жизни. Первый – деловой костюм для важных встреч, он в основном темно-синего или серо-графитового цвета. Второй – повседневный деловой костюм, здесь хороши все тона от светлого к темному, синего и серого цветов, плюс коричневый. Третий – неформальный деловой костюм, это когда к пиджаку вы можете добавить непарные брюки другого цвета. Четвертый – «неформал-неформал», пятничный формат: пиджак легкого покроя и джинсы. Ну и пятый: пиджак неоднородной фактуры, например шерсть-шелк-лен или 100-процентно льняной, в паре с джинсами или брюками «скинни» из хлопчатобумажной ткани, а на ногах мокасины, кеды или кроссовки.

Так что до смерти классическому костюму очень далеко. Для деловых людей это необходимость, его надевают на серьезные переговоры и заключение сделок, чтобы подчеркнуть и статус, и серьезность намерений. Хорошо скроенный костюм из высококачественной ткани – это как броня.

Фото на анонсе: предоставлено Альбертом Корноуховым

Альберт Корноухов, 51 год, владелец ателье класса люкс. Портной-универсал с 1993 года, пошивом костюмов занимается с 2007 года. Живет в Набережных Челнах.