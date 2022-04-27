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Ру Тат
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Официальная хроника
27 апреля 2022  12:46

Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

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Военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области. Местным жителям ничего не грозит. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал он.

О срабатывании системы ПВО прошлой ночью заявил  также губернатор Курской области Роман Старовойт.

#спецоперация на Украине #воронеж #беспилотники
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