Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области. Местным жителям ничего не грозит. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал он.

О срабатывании системы ПВО прошлой ночью заявил также губернатор Курской области Роман Старовойт.

Напомним, оба региона находятся на границе с Украиной, где с 24 февраля продолжается военная спецоперация. После ее начала не раз устраивались диверсии. Так, 29 марта украинские националисты нанесли удар ракетами «Точка-У» по военному складу в Белгородской области, при пожарах и взрывах пострадали восемь человек.