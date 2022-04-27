Над Воронежской областью уничтожили беспилотник
Военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области. Местным жителям ничего не грозит. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал он.
О срабатывании системы ПВО прошлой ночью заявил также губернатор Курской области Роман Старовойт.