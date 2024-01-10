Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.
«Около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Ранее мы рассказывали, что минувшей ночью система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в Саратовской области. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»