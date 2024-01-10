Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

«Около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее мы рассказывали, что минувшей ночью система ПВО сбила очередной украинский беспилотник в Саратовской области. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.