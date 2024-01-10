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В Саратовской области сбит украинский БПЛА
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Минувшей ночью система ПВО сбила беспилотник вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
БПЛА самолетного типа был сбит в Саратовской области.
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