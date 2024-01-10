news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 10 января 2024 07:59

В Саратовской области сбит украинский БПЛА

Скопировать ссылку

Минувшей ночью система ПВО сбила беспилотник вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа был сбит в Саратовской области.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100