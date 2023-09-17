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Над Воронежской областью сбили очередной беспилотник
Сегодня около 9.40 над территорией Воронежской области перехватили украинский беспилотник. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что три региона России сегодня ночью были атакованы беспилотниками ВСУ.
Как сообщили в оборонном ведомстве страны, сегодня около 1.15 мск дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа у западного побережья полуострова Крым. Позднее были уничтожены еще четыре беспилотника самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.
Кроме того, около 1.45 мск сбит украинский БПЛА над территорией Истринского района Московской области. А ранним утром очередной беспилотник был уничтожен над территорией Домодедовского района Московской области.
Также примерно в 3.50 беспилотник упал в Железнодорожном районе города Орел. В результате загорелся резервуар с топливом. Пожар потушили около 5.30.
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