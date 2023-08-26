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Над территорией Белгородской области был уничтожен беспилотник
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Сегодня утром российская ПВО предотвратила попытку Киева совершить террористическую атаку в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
Около 9 утра средствами противовоздушной обороны был уничтожен БПЛА самолетного типа над территорией Шебекинского района.
Ранее мы сообщали, что российская ПВО минувшей ночью также сбила подобного типа беспилотник на территории Московской области.
В обоих случаях повреждений не последовало и никто не пострадал.
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