Над территорией Белгородской области был уничтожен беспилотник

Сегодня утром российская ПВО предотвратила попытку Киева совершить террористическую атаку в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

Около 9 утра средствами противовоздушной обороны был уничтожен БПЛА самолетного типа над территорией Шебекинского района.

Ранее мы сообщали, что российская ПВО минувшей ночью также сбила подобного типа беспилотник на территории Московской области.

В обоих случаях повреждений не последовало и никто не пострадал.