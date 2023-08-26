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Происшествия 26 августа 2023 09:48

Над территорией Белгородской области был уничтожен беспилотник

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Сегодня утром российская ПВО предотвратила попытку Киева совершить террористическую атаку в Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

Около 9 утра средствами противовоздушной обороны был уничтожен БПЛА самолетного типа над территорией Шебекинского района.

Ранее мы сообщали, что российская ПВО минувшей ночью также сбила подобного типа беспилотник на территории Московской области.

В обоих случаях повреждений не последовало и никто не пострадал.

#Белгородская область #беспилотник
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