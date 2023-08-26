Беспилотник ВСУ в Подмосковье сбили минувшей ночью

Минувшей ночью была пресечена очередная попытка Киева совершить атаку беспилотником по объектам в Москве и Подмосковье, сообщает Минобороны.

Около трех часов ночи системы российской ПВО сбили летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района.

Об этом ранее также сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его предварительной информации, в результате попытки киевского режима совершить террористическую атаку никто не пострадал, разрушений не последовало.

По данным РИА Новости, аэропорты Домодедово и Внуково ночью в субботу ограничивали полеты примерно на час, в настоящее время работают в штатном режиме.