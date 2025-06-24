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Происшествия 24 июня 2025 20:34

Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Татарстаном

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в период с 16.10 до 19.50 российская ПВО сбила 22 украинских БПЛА, из них 13 над Воронежской областью, 4 над Белгородской, 3 над Саратовской, по одному над Самарской и Татарстаном.

Ранее мы писали, что с 11:08 на территории Татарстана действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения. Судя по онлайн-табло, задерживаются десятки авиарейсов.

#атака БПЛА
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