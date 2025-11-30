Над Татарстаном сбили второй беспилотник за сутки

Еще один беспилотник сбили над Татарстаном в период с 12:00 до 16:00 мск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее отмечалось, что дежурные средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 12:00 мск уничтожили и перехватили один дрон над территорией республики.

Сегодня в Татарстане с 10:39 до 14:44 действовал режим беспилотной опасности. Его ввели четвертый раз с начала недели. Временные ограничения действовали международном аэропорту Нижнекамска (Бегишево). В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.