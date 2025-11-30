news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 ноября 2025 12:38

Минобороны РФ сообщило о сбитом БПЛА над Татарстаном

Читайте нас в
Телеграм

В небе над Татарстаном сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 12:00 мск уничтожили и перехватили один дрон над территорией РТ. Также пять БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, четыре дрона сбили над территорией Республики Крым.

В Татарстане с 10:39 действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Нижнекамска временно не принимает и не отправляет рейсы.

Кроме того, в Елабуге, Нижнекамске и Альметьевске объявили угрозу атаки БПЛА. Жителям этих городов рекомендовано спуститься в укрытия.

#атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

29 ноября 2025
Раис РТ поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестрецах

Раис РТ поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестрецах

29 ноября 2025