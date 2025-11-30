Минобороны РФ сообщило о сбитом БПЛА над Татарстаном

В небе над Татарстаном сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 12:00 мск уничтожили и перехватили один дрон над территорией РТ. Также пять БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, четыре дрона сбили над территорией Республики Крым.

В Татарстане с 10:39 действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Нижнекамска временно не принимает и не отправляет рейсы.

Кроме того, в Елабуге, Нижнекамске и Альметьевске объявили угрозу атаки БПЛА. Жителям этих городов рекомендовано спуститься в укрытия.