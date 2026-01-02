Над соседней с Татарстаном Самарской областью ночью сбили 20 БПЛА

Ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее число БПЛА – 20 – было сбито над Самарской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, восемь беспилотников уничтожили над Воронежской областью и столько же – над Саратовской. Семь аппаратов сбили в Московском регионе, включая пять, направлявшихся в сторону Москвы. По шесть БПЛА были перехвачены над Рязанской и Ростовской областями, три – над Тульской, два – над Белгородской. По одному беспилотнику сбили над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.

Накануне ведомство сообщило о пяти беспилотниках, сбитых днем над Татарстаном. В республике третий день подряд действует режим беспилотной опасности. При этом об ограничениях в работе аэропортов не сообщается.