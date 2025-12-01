Над регионами России за ночь сбили 32 украинских беспилотника

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 30 ноября до 7.00 1 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в заявлении.

По данным ведомства, по четыре БПЛА сбили над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областями, по три — над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, два — над Воронежской областью, по одному — над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

Напомним, 30 ноября над территорией Республики Татарстан дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника.