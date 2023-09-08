В Брянской области ПВО сбили украинский беспилотник, разрушений нет

В Брянской области был сбит очередной украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил Александр Богомаз.

По его словам, силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому районе сбили БПЛА самолетного типа.

В результате пострадавших и разрушений нет. В данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО», – написал Богомаз.