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В Брянской области ПВО сбили украинский беспилотник, разрушений нет
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В Брянской области был сбит очередной украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил Александр Богомаз.
По его словам, силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому районе сбили БПЛА самолетного типа.
В результате пострадавших и разрушений нет. В данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО», – написал Богомаз.
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