Над Черным морем у побережья Крыма перехвачена украинская крылатая ракета «Нептун»

Над Черным морем у побережья Крыма противовоздушная оборона перехватила украинскую противокорабельную крылатую ракету «Нептун». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.



«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», – указали в ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы ПВО, сбившей воздушную цель на подлете к городу.

«Над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель», – отметил он.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.