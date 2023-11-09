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Над Черным морем у побережья Крыма перехвачена украинская крылатая ракета «Нептун»
Над Черным морем у побережья Крыма противовоздушная оборона перехватила украинскую противокорабельную крылатую ракету «Нептун». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», – указали в ведомстве.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы ПВО, сбившей воздушную цель на подлете к городу.
«Над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель», – отметил он.
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