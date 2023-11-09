Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Развожаев сообщил о сбитой воздушной цели в небе над Севастополем
Скопировать ссылку
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы ПВО, сбившей воздушную цель на подлете к городу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель», – указал он.
По словам губернатора, в настоящее время происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове.
Развожаев также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2