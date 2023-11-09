Развожаев сообщил о сбитой воздушной цели в небе над Севастополем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы ПВО, сбившей воздушную цель на подлете к городу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель», – указал он.

По словам губернатора, в настоящее время происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове.

Развожаев также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.