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Над Белгородской областью сбиты девять снарядов РСЗО «Вампир»
Российские средства ПВО перехватили в небе над Белгородской областью девять снарядов от реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три снаряда от РСЗО «Ураган», сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью», – указали в оборонном ведомстве.
Кроме того, по данным ведомства, сегодня ночью и утром системы ПВО перехватили и уничтожили 35 БПЛА над восемью регионами РФ. В Краснодарском крае сбито 17 беспилотников, в Московской и Ярославской — по четыре, в Белгородской и Курской — по три, в Калужской — два, в Ростовской и Орловской — по одному.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).
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