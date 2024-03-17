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СВО 17 марта 2024 08:47

Над регионами России за ночь уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотников

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Системы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 35 БПЛА над восемью регионами РФ, сообщает Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА было обнаружено в Краснодарском крае, где произошел пожар на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.

В Краснодарском крае сбито 17 беспилотников, в Московской и Ярославской — по четыре, в Белгородской и Курской — по три, в Калужской — два, в Ростовской и Орловской — по одному, говорится в сообщении Минобороны РФ.

#спецоперация
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