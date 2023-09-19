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Над Белгородской областью сбили еще один БПЛА Украины
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Сегодня, 19 сентября, над Белгородской областью был уничтожен еще один БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотный летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России.
Попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена в районе 16.00. О пострадавших не сообщается.
Ранее мы сообщали, что сегодня днем над Белгородской областью сбили беспилотник самолетного типа.
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