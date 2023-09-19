Над Белгородской областью сбили еще один БПЛА Украины

Сегодня, 19 сентября, над Белгородской областью был уничтожен еще один БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России.

Попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена в районе 16.00. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали, что сегодня днем над Белгородской областью сбили беспилотник самолетного типа.