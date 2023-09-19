news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 19 сентября 2023 17:04

Над Белгородской областью сбили еще один БПЛА Украины

Скопировать ссылку

Сегодня, 19 сентября, над Белгородской областью был уничтожен еще один БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России.

Попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена в районе 16.00. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали, что сегодня днем над Белгородской областью сбили беспилотник самолетного типа.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2