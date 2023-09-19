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Руc Тат
Происшествия 19 сентября 2023 14:05

Днем над Белгородской областью система ПВО сбила беспилотник

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Сегодня, 19 сентября, в районе 13.00 по московскому времени был сбит очередной беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Попытку киевского режима организовать террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ пресекли дежурные средства противовоздушной обороны.

В результате над Белгородской областью беспилотник был уничтожен.

#спецоперация на Украине #Белгородская область
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