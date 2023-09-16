Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Сегодня в Белгородской области был сбит беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа пресекли сегодня, в районе 13.00 по московскому времени.

Отмечается, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки на территории Белгородской области были сбиты несколько беспилотников ВСУ. Кроме того, в области зафиксировали порядка 20 ударов артиллерии и несколько минометных обстрелов.