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ВСУ выпустили порядка 20 снарядов из минометов и артиллерии по Белгородской области
За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировано порядка 30 прилетов со стороны ВСУ, написал в Telegram-канале Вячеслав Гладков.
Так, в Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса, никто не пострадал. В поселке Разумное был сбит квадрокоптер противника.
В Валуйском городском округе по селу Борки было выпущено 11 артиллерийских снарядов. По селам Долгое и Кукуевка – 1 и 2 снаряда. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.
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В Красноярском районе под артобстрел попала окраина села Теребрено, было зафиксировано 4 прилета, никто не пострадал.
В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброили два взрывных устройства, один из беспилотников был сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпустили по 4 минометных снаряда. Никто не пострадал.
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