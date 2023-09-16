ВСУ выпустили порядка 20 снарядов из минометов и артиллерии по Белгородской области

За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировано порядка 30 прилетов со стороны ВСУ, написал в Telegram-канале Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса, никто не пострадал. В поселке Разумное был сбит квадрокоптер противника.

В Валуйском городском округе по селу Борки было выпущено 11 артиллерийских снарядов. По селам Долгое и Кукуевка – 1 и 2 снаряда. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.

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В Красноярском районе под артобстрел попала окраина села Теребрено, было зафиксировано 4 прилета, никто не пострадал.

В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброили два взрывных устройства, один из беспилотников был сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпустили по 4 минометных снаряда. Никто не пострадал.

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