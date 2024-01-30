Нацпроект в 1,5 раза сократил долю учреждений культуры Татарстана, нуждающихся в ремонте

Благодаря национальному проекту «Культура» к 2024 году в Татарстане в 1,5 раза снизилось число учреждений культуры, нуждающихся в ремонте. Об этом говорится в ролике, посвященном итогам реализации нацпроекта в регионе.

За пять лет в Татарстане обновлено и оснащено техникой пять театров, появились два центра культурного развития — в Зеленодольском и Елабужском районах. В сельской местности открыто 27 культурно-досуговых учреждений, оснащены пять музеев, в городах и селах начали работу 14 новых модельных библиотек.

Отдельное внимание было уделено ремонту домов культуры. Более 282 млн рублей было выделено на работы в ДК в селе Константиновка Мензелинского района и свыше 350 млн — в ДК в селе Мульма Высокогорского района.

312,6 млн было направлено на ремонт детской музыкальной школы №2 в Казани. Также в ходе реализации нацпроекта для других 28 образовательных учреждений Татарстана были закуплены музыкальные инструменты.

Также за эти годы ремонт проведен в Набережночелнинском государственном татарском драмтеатре, детской школе искусств «Созвездие» Нижнекамского района, районном Доме культуры Буинского района, Центре культурного развития «Созвездие» в Елабужском районе, Шереметьевской сельской библиотеке в Нижнекамском районе, музее Великой Отечественной войны и краеведения в Сармановском районе и многих других учреждениях культуры.

Ранее отрывок из ролика, посвященного итогам нацпроекта «Культура» в Татарстане, опубликовал Раис республики Рустам Минниханов. Руководитель республики рассказал о том, как преобразился Буинский государственный драматический театр, открывшийся после масштабного обновления в конце 2023 года.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.