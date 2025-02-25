Нацпроект «Кадры» станет главным инструментом управления рынка труда в РТ

Одним из главных инструментов государственного управления рынком труда в 2025 году в Татарстане станет национальный проект «Кадры». Он включает в себя четыре направления, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Центра занятости населения РТ.

«Первое направление – "Управление рынком труда". В него входят мероприятия, которые помогут повысить качество этого процесса: единое для всей страны прогнозирование перспективной кадровой потребности и приведение в соответствие с ней структуры профподготовки кадров, повышение качества образования и уровня трудоустройства выпускников, сокращение теневой занятости и среднего времени трудоустройства граждан», – отметили в пресс-службе.

Главная задача второго направления, «Образование для рынка труда», заключается в использовании всех возможностей российского образования для восполнения кадрового дефицита. В первую очередь это касается молодежи.

Третье направление называется «Активные меры содействия занятости». Проект заключается в поддержке граждан, которые испытывают сложности с поиском работы.

Четвертое направление – «Человек труда». Этот федеральный проект призван повысить престиж и популярность рабочих профессий. Он будет воплощен в жизнь благодаря актуализации механики профессиональных конкурсов и фестивалей.

По данным пресс-службы ЦЗН РТ, сейчас предложение вакантных рабочих мест на региональном рынке труда растет при минимальном уровне безработицы. По Казани заявлено почти 14 тыс. вакансий. На одного безработного приходится почти 11 свободных рабочих мест, а в прошлом году было девять. Наиболее ощутим кадровый голод в промышленности, строительстве и ЖКХ, здравоохранении, образовании, науке, культуре и государственной службе, на транспорте и в продажах.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер.

В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.

Подробнее о том, продолжится ли зарплатная гонка 2025 году и какими темпами, читайте в материале «Татар-информа».