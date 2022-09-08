В рамках нацпроекта «Экология» участники пробега в Набережных Челнах соберут мусор

Массовый плоггинг-забег, организованный экологическим движением «Мусора.Больше.Нет.», состоится в Набережных Челнах на следующей неделе. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Пробег пройдет 16 сентября в 14 часов. Мероприятие состоится при поддержке Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», отметили в ведомстве.

К участию в пробеге приглашаются все желающие. Для этого нужно объединиться в команды по пять человек и пройти предварительную регистрацию до 14 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Альметьевском водохранилище 9 сентября пройдет забег трусцой со сбором мусора.

