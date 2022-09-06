На Альметьевском водохранилище пройдет забег трусцой со сбором мусора

9 сентября Альметьевск станет третьей площадкой в Татарстане для проведения плоггинга — забега трусцой со сбором мусора. Первые два события прошли в Казани и Набережных Челнах. Об этом во время прямого эфира рассказала организатор Алена Комарова.

Местом проведения плоггинга станет Альметьевское водохранилище. «Как нам стало известно, здесь отдыхают много жителей и гостей города и, как везде, к сожалению, остается мусор», — отметила гостья эфира.

Мусор участники плоггинга будут сортировать для последующей переработки. Экологическая инициатива в Набережных Челнах и дважды в Казани помогла собрать свыше 350 кг мусора за все три старта.

Чтобы принять участие в плоггинге, необязательно быть спортсменом. «Эта история круто заходит маленьким деткам. В событиях часто принимают участие целыми семьями. Если нет возможности бежать, можно просто прийти и помочь со сбором мусора», — сказала Алена Комарова.

Помощь в реализации проекта оказала грантовая программа от Росмолодежи, победу в которой одержала исполнительный директор серии TIMERMAN Алена Комарова.

Начало запланировано на шесть часов вечера.