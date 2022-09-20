Нацпроект «Экология»: участники экозабега собрали полторы тонны мусора на берегу Камы

Городской плоггинг-забег прошел в Наебережных Челнах на берегу Камы. Его участники собрали более полутора тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«За 45 минут 200 участников собрали 1620 кг мусора. Челнинцы, объединившись в команды по пять человек, не только собрали мусор, но и отсортировали его для дальнейшей переработки», — отметили в ведомстве.

По итогам состязаний первое место заняла команда Набережночелнинского политехнического колледжа, которая собрала 237 килограммов мусора. Второе место досталось команде средней общеобразовательной школы №4 — учащиеся вместе с педагогами собрали 192 килограмма отходов. Третье место заняла команда Набережночелнинского филиала КФУ, собравшая 191 килограмм. мусора.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участники экозабега в Альметьевске собрали полтонны мусора.