Участники экозабега в Альметьевске собрали полтонны мусора

Бегуны собрали свыше 500 кг мусора на Альметьевском водохранилище во время плоггинга. Среди интересных находок экоактивистов на этот раз оказались автомобильная шина, кастрюли и вентиляционная труба. Итогами мероприятия во время прямого эфира поделился глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Мероприятие было проведено впервые и показало такой хороший результат», — отметил он.

В ближайший выходной, 17 сентября, город нефтяников примет еще один фестиваль — «Бережливый Альметьевск».

Экофестиваль пройдет с 12.00 до 16.00 на площадке Молодежного центра. Жителей и гостей города ждет концерт, интересная развлекательная программа, мастер-классы, детские аттракционы, торговые точки и многое другое.

«Каждый может сдать макулатуру, старую оргтехнику, батарейки, зубные щетки, пластиковые бутылки, пробки», — анонсировал мэр.

Школьники, которые участвовали в забеге #БежимЗаСчастьем и получили браслет, должны сдать не менее 3 килограммов макулатуры. Затем они получают второй браслет и обменивают оба два браслета на подарок — антистрессовые мячики.