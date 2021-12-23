В Татарстане по нацпроекту отремонтированы автодороги на сумму более 12 млрд рублей

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы автодороги на сумму более 12,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожные работы по национальному проекту на 2021 год в Татарстане выполнены в полном объеме. Отремонтированы дороги региональной сети, Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломераций общей протяженностью более 2,5 тыс. километров», — отметили в министерстве.

На ремонт региональных дорог из республиканского бюджета было направлено 1,3 млрд рублей. На Казанскую агломерацию было выделено 9,1 млрд рублей, на Набережночелнинскую — более 1,1 млрд рублей, на Нижнекамскую — 531,7 млн рублей.

Всего отремонтировано 104,4 километра региональных дорог регионального значения, обновлены 79,1 километра дорог Казанской агломерации. Более того, в Казанской агломерации реализуются капиталоемкие и социально значимые объекты.

Национальные проекты, включая и нацпроект «Безопасные качественные дороги», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.