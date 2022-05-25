Нацмузей Татарстана проведет обособленную «Ночь музеев», посвятив ее эпохе Петра I

Национальный музей Татарстана проведет 27 мая обособленную «Ночь музеев», посвятив ее времени Петра I – со дня рождения правителя в этом году исполнится 350 лет. Музейная тематическая ассамблея будет проходить с 14 до 23 часов, стать участником мероприятий можно по предварительной записи по обычному входному билету.

«В главном здании Национального музея РТ акция “Ночь музеев” пройдет в этом году не в тот же день, что в наших филиалах. Филиалы, напомним, проводили ее в конце прошлой недели – 21 мая, а сотрудники головного корпуса были заняты в то время в организации проектов, сопутствующих празднованию 1100-летия принятия ислама булгарами. Теперь мы можем принять акцию у себя и приглашаем всех познакомиться подробнее с эпохой Петра Великого», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ.

Мастер-классы, викторины, лекции о моде и российском флоте, образе императора Петра I в кинематографе и концерты погрузят посетителей в обстановку первой четверти XVIII века.

Причем рассказывать об эпохе больших перемен будут как профессиональные экскурсоводы, так и юные участники творческих коллективов. Так с 14 до 15 часов участники детской музыкальной школы №14 дадут концерт «Звуки Петровской эпохи», следующие полчаса будет идти небольшая постановка от «Театральной классной команды». В 15 часов стартует полуторачасовая иммерсивная экскурсия «Музейон», где в коллекции музея участники отыщут самые яркие экспонаты разных эпох, узнают о музейных профессиях и пронесут через время артефакт, который, возможно, станет экспонатом музея.

В 16 часов начнутся авторская лекция киноведа и кинокритика Адили Хайбуллиной «Образ Петра в кинематографе», концерт квартета саксофонов (первая часть Бранденбургского концерта Баха), исторический квиз по эпохе и мастер-класс по созданию музейной тактильной выставки.

В 17 часов Виталий Харисов выступит с лекцией и «Музыкой барокко» на лютне и 11-струнной гитаре. В это же время начнется выступление студентов Казанского театрального училища, которые покажут этюды по произведениям русских писателей о Петре I. Кроме того, в это время состоится презентация передвижного выставочного проекта «Петровские корабелы». Он посвящен истории кораблестроения и судоходства эпохи Петра I в России. Выставка расскажет о городах, связанных с историей российского флота эпохи Петра Великого, познакомит с примечательными событиями и малоизвестными фактами из истории кораблестроения и судоходства в России в конце XVII – первой четверти XVIII века.

Руководитель отдела научной реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров начиная с 18 часов будет читать увлекательную лекцию-показ о военных реформах – «Армия Петра Великого», а историк моды Светлана Авдошина в это же время проведет лекцию-показ «Русского платья отнюдь никому не носить, или как Петр I переодел Россию». Мода в России, уверена Авдошина, началась с 29 августа 1698 года, когда Петр I издал знаменитый указ «О ношении немецкого платья и бритии бород и усов». Документ поменял традиции городского населения России за короткий период и по воле одного человека.

В 19 часов начнется театрализованная экскурсия «Вспоминая прошлое…» под музыку камерного оркестра «Ренессанс» по выставке «Коллекционирование как образ жизни». Следом, в 20 часов, в интерьерах выставочного раздела «Казанская губерния в XVIII веке» – бал, а в конференц-зале – концерт кавер-группы «Минхаузен».

«Бал будет проводить студия исторического танца „Андерсон“, которая совместно с сотрудниками музея попытается воссоздать атмосферу Петровской ассамблеи. Мы будем рассказывать о языке веера, проводить мастер-класс для посетителей по танцам, также можно будет сыграть в модную в ту эпоху игру „буриме“», — рассказала «Татар-информу» заместитель генерального директора по развитию Нацмузея РТ Зарина Сафина.

За дополнительную плату посетители смогут побывать на тематической экскурсии по экспозиции музея «Казанская губерния в XVIII веке» или иммерсивной экскурсии, а по сути квесту в неосвещенных интерьерах музея, «Легенды Гостиного двора». Для детей от семи лет предусмотрены мастер-классы по коже, дереву, плетению из лозы, ткачеству и глине («Палата ремесел»).