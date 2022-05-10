Золотые рубли, Евангелие с самоцветами и пушки покажет Нацмузей РТ к 350-летию Петра I

Серией выставок отметит в мае круглую дату со дня рождения первого российского императора Национальный музей Татарстана. Какой след в истории Казани оставил самодержец, отмечавший здесь свое 50-летие, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Серией выставок отметит в мае круглую дату со дня рождения Петра I Национальный музей Татарстана Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Корабельные пушки и навигационные приборы

В Овальном зале Национального музея Татарстана, где сейчас разместилась выставка предметов из собрания казанского коллекционера и исследователя XIX века Андрея Лихачева, в конце мая будет представлена выставка «Казанские свершения Петра Великого». В создании экспозиции задействованы как сам Национальный музей, так и Научная библиотека КФУ, Государственный архив Татарстана, а увидеть экспонаты ­ – предметы петровского времени и документы о нем – можно будет до 20 августа.

Орудия (пушки, фальконеты, ядра), навигационные приборы, наградные медали и монеты, отчеканенные во времена Петра I, – это лишь часть экспонатов, которую Национальный музей РТ готовит к юбилейной выставке Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Орудия (пушки, фальконеты, ядра), навигационные приборы, наградные медали и монеты, отчеканенные во времена Петра I, саккос митрополита Тихона, священнослужителя Петровской эпохи, и Адрианово Евангелие – богослужебная книга в богатом окладе из серебра и золота, украшенная драгоценными камнями, – это лишь часть экспонатов, которые Национальный музей РТ готовит к юбилейной выставке.

«Фальконет – сигнальная пушка. При желании ею можно и воевать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Фальконет – сигнальная пушка. При желании ею можно и воевать. У нас большая коллекция фальконетов, есть и пушки побольше. Их мы обязательно будем представлять на выставке. Есть большая боевая пушка, и ее мы покажем. Будем представлять личное оружие, в том числе флотский мушкетон. Это интересная примета петровского времени, связанная с флотом. Флот требовал оружия особого типа, отличительная особенность мушкетона – расширяющееся к концу дуло-воронка. Считалось, что такая форма дула облегчит стрельбу во время качки на корабле. Но этот инженерный прием себя не оправдал. Когда мушкетонами начали пользоваться, поняли, что попасть из дула такой формы крайне сложно – стрельба была зачастую беспорядочная. Центром производства оружия в эпоху Петра I была Тула», – рассказала «Татар-информу» научный сотрудник научно‑экспозиционного отдела Нацмузея РТ Анастасия Мокрополова.

Будет представлено личное оружие, в том числе флотский мушкетон. Это интересная примета петровского времени Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Большая литая чугунная пушка, о которой упомянула специалист и которую увидят посетители, – образец корабельного артиллерийского орудия. Она была найдена в одной из деревень Царевококшайского уезда Казанской губернии.

Близки к военной тематике наградные медали за ту или иную баталию в честь победы в них. В постоянной экспозиции Национального музея РТ в разделе о Казани XVIII века и сейчас в витринах можно увидеть часть наградных знаков времен Петра Великого, но они медные. На выставке к 350-летию Петра I будет представлена, например, золотая награда – медаль «За победу при Лесной, 28 сентября 1708 года». Достоинством она в 3 червонца, то есть весит более 10 граммов – золотом. В коллекцию Национального музея Татарстана поступила в 1930 году из Нумизматического кабинета Казанского университета.

На монетах Петр Великий изображен на манер римского императора – в профиль и в окружении лавровых ветвей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Золотые червонцы из китайского коробчатого золота

По виду очень похожи на медаль и золотые монеты Петра I номиналом в 2 рубля. И на медали, и на этих монетах Петр Великий изображен на манер римского императора – в профиль и в окружении лавровых ветвей. Монеты крупные – диаметром почти 2,1 сантиметра. В казанский музей они переданы вместе с другими экспонатами коллекции Лихачева. Таких золотых монет на выставке будет представлено три.

«До Петра I золотых монет в России не чеканилось. Была попытка чеканки золотых монет при Василии Шуйском во время Смуты. Тогда получилось, что серебра не хватило, пришлось переливать золотые украшения, золотые сосуды, чеканили копеечки, но они быстро осели у населения. И в 1701 году началась чеканка золотых монет – червонцев. В то время существовал единственный монетный двор в Москве. Эти червонцы весили примерно 3 грамма 400 сотых долей. По весу, пробе они точно соответствовали западноевропейскому дукату. Западноевропейские дукаты делались машинным способом, и российские монеты тоже стали делать машинным способом. На этих червонцах не было обозначения номинала, он просто приравнивался к западноевропейскому, а еще интересно, что монеты изготавливали в России из китайского коробчатого золота – до окончания правления Петра I в России не было ни своих запасов ни золота, ни меди, ни серебра – все было привозное. Золотой песок поступал через сибирский приказ из Китая, он был написан в коробочки, его сплавляли и чеканили монеты.

На другой стороне – двуглавый орел, герб Российского Государства. Интересен тот факт, что дата – 1701 год – написана славянскими буквами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интересен и тот факт, что дата – 1701 год – написана славянскими буквами. На лицевой стороне изображен Петр I в лавровом венке, написано: «Царь Петр Алексеевич Всея России». А на другой стороне – двуглавый орел, герб Российского государства. Это своего рода провозглашение суверенитета: у нас есть свое государство. Эти золотые червонцы предназначались для обращения в основном за границей, проба 958 – почти чистое золото. Эта монета негласно в России стоила примерно 2 рубля, а на ее изготовление (золото, плата мастерам…) тратилось рубль тридцать, то есть 70 копеек с каждой монетки был чистый доход», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» старший научный сотрудник отдела спецхранения Национального музея РТ Альфира Сингатуллина.

Имеется в Национальном музее и другой золотой петровский червонец: на лицевой его стороне Петр I также в лаврах, доспехах и мантии, как римлянин, и на оборотной – двуглавый орел, но надписи на этой монете даны на латыни.

Есть другой золотой петровский червонец, надписи на котором даны на латыни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На западноевропейских дукатах надписи, понятно, были на латыни. Есть такой анекдот (а к анекдоту в те времена было совсем другое, неприятное отношение): Петру Первому как-то сказали, что надо выпускать монеты с надписями на латыни, чтобы они были понятны всей Европе, на что он ответил, что был бы благодарен тем, кто бы ему посоветовал, как эти деньги оставить в России. С надписями на латыни российские монеты точно были для западноевропейских платежей. Причем на этой монете, это 1716 год, Петр император, хотя он стал императором только в 1721 году. Это редчайшая монета, тоже из китайского коробчатого золота. Мастерам за каждую монету платили 2 копейки», – отметила Сингатуллина.

С 1718 года, рассказала она, началась чеканка монет для внутреннего российского обихода. Надпись на таких: «Монета новая. Цена 2 рубля». Петр I изображен в латах, но на оборотной стороне не двуглавый орел, а святой Андрей на косом кресте.

С 1718 года началась чеканка монет для внутреннего российского обихода. На оборотной стороне не двуглавый орел, а святой Андрей на косом кресте. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Святой Андрей – патрон, покровитель России. Орден Cвятого Андрея – самый первый российский орден и до сих пор самая высшая награда. Проба этих монет меньше – 781. По весу они были больше – 4 грамма. Здесь Петр I написан еще как царь – «Царь Петр Алексеевич». Эта монета из коллекции Андрея Лихачева, который в свое время купил ее за 6 рублей. А на несколько лет раньше, в 1704 году, при Петре I выпустили медную копейку – круглую машинного образца – и рубль. Если человек был богат, мог расплачиваться золотом, мог серебром или медью. А раньше вся монета была серебряная. Вроде и мелкая, но ценная: на половинку поделили, получилась денга, еще пополам – полушка, 1/4 часть копейки», – пояснила собеседница.

Альфира Сингатуллина: «Если человек был богат, мог расплачиваться золотом, мог серебром или медью. А раньше вся монета была серебряная» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А 2 рубля во времена Петра I, подчеркнула Альфира Сингатуллина, была сумма гигантская. Например, пуд ржи за Уралом стоил 2,5 копейки, подушная плата составляла 74 копейки, а крестьяне с бородой за въезд в город платили копейку. Солдат во времена петровских баталий имел продовольствие на 4 копейки в день, четвертака ему хватало почти на неделю, рубля – почти на месяц.

Евангелие конца XVII века в золотом окладе с изумрудами, рубинами и алмазами

В разделе экспонатов о визите Петра I в Казань в мае 1722 года будет представлен саккос (церковное облачение) митрополита Тихона, который, как известно, участвовал во встрече Петра I. Специалисты реставрируют облачение в преддверии выставки, возможно, именно в нем митрополит Тихон и приветствовал Петра I в Казани.

Один из ценнейших и запоминающихся экспонатов готовящейся выставки – напрестольное Адрианово Евангелие. Впрочем, прежде оно уже экспонировалось в Национальном музее.

Один из ценнейших и запоминающихся экспонатов готовящейся выставки – напрестольное Адрианово Евангелие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Евангелие Адрианово отпечатано в 1681-1682 годах. Оклад сделан десятью годами позже, украшен золотом, изумрудами, рубинами, алмазами, шпинелью и эмалевыми вставками. В центре изображен Спас на престоле и четыре евангелиста по углам оклада – Иоанн, Матфей, Марк и Лука. Весит это Евангелие вместе с окладом 11,6 кг. Евангелие было отпечатано тогда, когда Адриан еще не был Патриархом, он им стал только в 1690 году. Он многое сделал для развития нашего кафедрального Благовещенского собора, и это Евангелие он подарил своему преемнику (с 1686 года Адриан был митрополитом Казанским и Свияжским) – митрополиту Казанскому и Свияжскому Тихону (1699-1724). Евангелия в подобном окладе патриархи традиционно преподносили в дар. В Национальный музей Татарстана эта Евангелие было передано при закрытии Благовещенского собора в советские годы», – рассказала заведующая отделом специального хранения Национального музея Республики Татарстан Зоя Кринская.

Оклад украшен золотом, изумрудами, рубинами, алмазами, шпинелью и эмалевыми вставками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Надпись в Евангелии сообщает: «Отпечатано в типографии града Москвы велением благочестивейшего великого государя нашего царя и великого князя Федора Алексеевича по благословению великого господина Патриарха Московского и Всея Руси Иоакима». Патриархом Иоаким был в начальные годы правления Петра I – с 1674 по 1690 год.

Евангелие Адрианово отпечатано 1681-1682 годах в Москве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, к выставке подготовят уникальные документы, связанные со строительством и работой Казанского адмиралтейства, планы строений, а также указы и инструкции о порядке лесозаготовок, книги XVIII столетия – например, «Устав морской» и «Регламент об управлении адмиралтейства и верфи».

К выставке подготовят уникальные документы, связанные со строительством и работой Казанского адмиралтейства Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На выставке мы будем показывать копии документов из РГИА (Российского государственного исторического архива) и РГАДА (Российского государственного архива древних актов), которые касаются Казанского адмиралтейства. Помимо стационарной выставки “Казанские свершения Петра Великого” мы готовим передвижную выставку с таким же названием. Она будет курсировать по районам республики, и будет еще одна передвижная выставка “Петровские корабелы”. Это выставка всероссийского формата, инициатор ее создания – Ассамблея петровских музеев, Музей-заповедник “Петергоф”, куратор – мы. Мы сделали предложение ведущим музеям России, таким как ГИМ (Государственный исторический музей), Музеи Московского Кремля, Архангельский краеведческий музей. Воронеж, Нижний Новгород согласились принять участие. Мы собираем у них информацию, которая касается истории кораблестроения и истории Российского флота эпохи Петра I. На этой выставке на стендах будут представлены цифровые копии (документов, гравюр, фотографии экспонатов) со всей Центральной и Северной России. Помимо стендов будут и макеты кораблей.

В Казани эта выставка откроется ориентировочно в середине мая, а потом через пару недель отправится дальше – в Ульяновск, Астрахань, Азов, Воронеж, в Рязанский музей, Переславль-Залесский – в те города, чьи музеи дали нам согласие и заинтересованы в этом. Мы хотим объединить этой выставкой и те музеи, которые имеют богатое наследие, которое касается Петра I, и те, которые имеют не на столько обширную коллекцию, но хотели бы принять участие в 350-летии со дня рождения императора. Благодаря проекту к нам активно подключился новый партнер – Музей мирового океана из Калининграда», – анонсировала Анастасия Мокрополова.