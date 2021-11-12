Нацмузей РТ покажет резные минбары Турции XII-XIV веков в объективе Исмаила Хайкыра

Национальный музей Республики Татарстан совместно с Генеральным консульством Турции в Казани презентует 18 ноября палитру резных кафедр XII-XIV веков для пятничных проповедей из соборных мечетей Турции. Экспонаты можно будет увидеть, рассмотреть и сравнить благодаря совместному исследовательскому проекту сотрудника Национального музея РТ искусствоведа Лилии Саттаровой и фотографа из Анкары Исмаила Хайкыра.

Проект, анонсированный генеральным консулом Турции в Татарстане Исметом Эриканом, будут сопровождать экспонаты из коллекции Волжской Булгарии и Золотой Орды Национального музея Татарстана.

«Архитектурная мозаика, майолика, гипсовый декор с орнаментами, которые в свое время были общими для всего мусульманского мира, и, соответственно, многое было заимствовано в том числе из сельжукской Анатолии. Эти примеры показывают перетекание общего художественного языка», – рассказала Лилия Саттарова.

Фотовыставку «Сельджукские минбары Анатолии: шедевры мусульманского искусства» приурочили к Международному дню исламского искусства. Таковым было провозглашено 18 ноября на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году. Посетители увидят более 40 фоторабот размером 50 на 70 сантиметров.

Посмотреть фотовыставку можно будет до 17 ноября по билету в музей.