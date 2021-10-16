Генконсул Турции в РТ ведет переговоры об экспонировании в Казани турецких раритетов

Генеральный консул Турции в Татарстане Исмет Эрикан в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» сообщил, что уже на протяжении нескольких лет ведет переговоры с Национальным музеем РТ о проведении в его помещениях выставки раритетных предметов турецкой истории и культуры. При благоприятствовании обстоятельств выставка может быть организована в 2022 году.

«В Национальном музее Татарстана есть произведение, которое сильно связано с Турцией, и оно для нас очень важно, – это панорама Стамбула 1821 года английского художника Уильяма Пейджа. Это очень интересная вещь, которую я видел. Я бы хотел соединить эти двести лет 1821 и 2021 годы, дополнив раритетами из турецких музейных собраний. Хотелось бы привлечь к этому проекту и художников, которые рисуют Стамбул в наше время», – сказал Исмет Эрикан.

Панорама Стамбула 1821 года английского художника Уильяма Пейджа из собрания Национального музея РТ. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Генеральный консул Турции в Татарстане отметил, что обговаривать возможность такого проекта он начал еще с предыдущим руководством Национального музея РТ и продолжает с новым. Инициатива курируется также Министерством культуры РТ.

«Мы хотели осуществить этот проект в 2021 году – в год двухсотлетия этого произведения (панорамы Стамбула Уильяма Пейджа – прим. Т-и), но пандемия нарушила многие планы. Теперь предполагаем реализовать его в будущем году», – анонсировал собеседник.

Панорама Стамбула 1821 года английского художника Уильяма Пейджа из собрания Национального музея РТ. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что этот проект должен получиться очень интересным. Предполагается также, что сначала выставка будет продемонстрирована в Казани, а затем в Стамбуле, куда на временное экспонирование планируется доставить из Национального музея РТ и панораму этого города 1821 года.

Как сообщил Исмет Эрикан, 21 октября в центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка одиннадцати современных турецких художников «Анатолийский бриз», а ближайший совместный проект с Национальным музеем РТ – фотовыставка, которая будет анонсирована в ближайшее время.